Росіяни мають просування на Покровському напрямку.

Армія РФ має можливість накопичувати піхоту та техніку на півдні Мирнограду. Це вдається робити ворогу, бо українські пілоти БпЛА не мають змогу туди діставати дронами. Раніше росіяни стягнули до південних околиць міста ствольну артилерію. Про це аналітичний проект DeepState 15 квітня повідомив у Telegram.

Наразі накопичені ресурси противник використовує для тиску на північні околиці міста, щоб дотиснути місто та його агломерацію. Одночасно з цим є просування та закріплення ворога по посадці на північ від Рівного, що ставить під загрозу тих, хто утримує цей мішок в районі Світлого, — пишуть аналітики.

Також російські безпілотники контролюють kill-zone в радіусі 20-ти км від центру Мирнограда та атакують все, що рухається або ускладнює будь-який рух та дії в даному районі.

Крім того, зафіксоване просування противника у напрямку Гришиного з Покровська. Окупанти поступово затягуються в село та майже повністю окупували його. Також часто фіксуються інфільтрації в районі Новоолександрівки та Василівки.

Нагадаємо, аналітичний проект DeepState інформував, що російські окупанти просунулися поблизу Миропільського, Мар’їного та Новодмитрівки у Сумській області.