Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Rheinmetall розгорне виробництво снарядів в Україні, фото: Денис Шмигаль

Rheinmetall розгорне виробництво снарядів у безпечному регіоні України — Шмигаль

11 вер 2025, 22:34
999

У безпечному регіоні України 9 вересня було виділено землю, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони.

Про це сьогодні, 11 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що сьогодні в Лондоні на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) провів зустріч з керівником Rheinmetall AG Арміном Паппергером.

Маємо ефективну співпрацю за низкою напрямків, таких як виробництво боєприпасів, бронетехніки та рішень у сфері ППО, — наголосив він.

Також, за словами Шмигаля, обговорили інші проекти:

  • розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки — лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України;
  • розвиток напряму ППО, зокрема як спільно розвивати та вдосконалювати рішення, які допоможуть ефективніше боротися з дронами.

Щиро дякую Rheinmetall за надану підтримку та розвиток спільних масштабних проектів, — додав він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів