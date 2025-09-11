Rheinmetall развернут производство снарядов в Украине, фото: Денис Шмыгаль

https://racurs.ua/n209048-rheinmetall-razvernet-proizvodstvo-snaryadov-v-bezopasnom-regione-ukrainy-shmygal.html

Ракурс

У безпечному регіоні України 9 вересня було виділено землю, де буде побудований новий завод з виготовлення снарядів Rheinmetall для потреб Сил оборони.

Про це сьогодні, 11 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що сьогодні в Лондоні на полях міжнародної виставки озброєнь Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) провів зустріч з керівником Rheinmetall AG Арміном Паппергером.

Маємо ефективну співпрацю за низкою напрямків, таких як виробництво боєприпасів, бронетехніки та рішень у сфері ППО, — наголосив він.

Також, за словами Шмигаля, обговорили інші проекти:

розвиток спроможностей з ремонту і виробництва бронетехніки — лінійка Rheinmetall має низку нових зразків, які можуть посилити Сили оборони України;

розвиток напряму ППО, зокрема як спільно розвивати та вдосконалювати рішення, які допоможуть ефективніше боротися з дронами.