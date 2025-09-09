Мобильные системы противодействия дронам Skyranger. Фото:

Нові мобільні системи протидії дронам Skyranger з’являться на озброєнні Збройних сил України.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про поставку Україні систем Skyranger, які можна встановлювати на шасі танків Leopard. Кожен «Скайрейджер» може покривати зону 4×4 км та ефективно нейтралізувати безпілотники противника. Тому ці системи можуть допомогти Україні в поточній ситуації. Про це у ексклюзивному інтерв’ю для ZDF заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер.

За його словами, контракт на суму в декілька сотень мільйонів євро підпишуть 10 вересня на виставці оборонної промисловості DSEI в Лондоні. Таким чином ЗСУ зможуть отримати Skyranger до кінця року.

Паппергер наголосив, що компанія прагне миру і не зацікавлена в продовженні війни.

Я хочу, щоб війна закінчилася якомога швидше, бо українці сильно страждають, — наголосив він.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Міністерство оборони України замовило у німецького збройового концерну Rheinmetall додаткові 180 тис. 35-мм боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard. Вартість цього замовлення становить двозначну кількість мільйонів євро і фінансується Німеччиною.

Джерело: ZDF