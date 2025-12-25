«Генерал Черешня» перехватил новейший российский БпЛА «Князь Вещий Олег». Фото:

Український БпЛА знищив новітній російський дрон-розвідник.

Перехоплювач «Генерал Черешня AIR» ліквідував один із найновіших та найрідкісніших російських розвідувальних дронів — «Князь Вещий Олег». Перехопив ціль екіпаж «Грім» 55-ї окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ». Завдяки цьому вдалося зекономити дефіцитні ракети ППО. Про це йдеться на сторінці виробника «Генерал Черешня» у Facebook.

За інформацією порталу «Мілітарний», росіяни вважають БпЛА «Князь Вещий Олег» найсучаснішою модель для глибокої повітряної розвідки. Цей дрон вміє фіксувати об'єкти на відстані 40−45 км від лінії бойового зіткнення.

Цей безпілотник має розмах крил 2,8 м й довжину 0,82 м. Його вага складає 11 кг, дрон вміє розвивати швидкість до 130 км/год. й підніматися на 3 км у висоту.

Особливістю апарата є те, що він вміє працювати без супутникової навігації та обладнаний захищений каналом зв’язку, що робить його стійким до засобів РЕБ.

