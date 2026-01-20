Десантники сбили российский дрон-разведчик за 7,5 млн. дол. Фото:

https://racurs.ua/n211566-desantniki-sbili-rossiyskiy-dron-razvedchik-za-7-5-mln-dol-video.html

Ракурс

Дорогий російський розвідувальний дрон «Форпост» було збито в небі над Сумщиною.

Ворожу ціль знищили зенітники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 8-го корпусу ДШВ, які боронять Сумську область не тільки на землі, але і в небі. Збили ворожий безпілотник на днях. Про це командування Десантно-штурмових військ ЗСУ 20 січня повідомило у Facebook.

Зазначається, що на рахунку 80-ї бригади це вже другий знищений «Форпост». Перший був збитий на Сумщині влітку 2025 року.

Як відомо, «Форпост» — це російський розвідувально-ударний БпЛА, який є ліцензійною копією ізраїльського IAI Searcher Mk II. З 2012 року Уральський завод цивільної авіації почав виробництво цих безпілотників. До складу комплексу входять безпілотник і наземна станція управління.

Апарат оснащений електрооптичною та інфрачервоною камерами, що дозволяє використовувати його цілодобово. БпЛА може перебувати у повітрі до 18 годин, а дальність польоту складає до 250 км. Вартість «Форпоста» становить 7,5 млн дол.

Нагадаємо, восени на півночі України розрахунок БпЛА комендатури «Шквал» 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з побратимами із Сил оборони України знищив три ворожі дрони Supercam.