Украинский F-16 сбил «Шахед» с помощью пушки Vulcan. Фото:

Винищувачі F-16 продовжують демонструвати свою високу ефективність у боротьбі з російськими дронами.

Ворожий БпЛА типу «Шахед» було збито за допомогою 20-мм шестиствольної гармати Vulcan, яка відома своєю надзвичайною скорострільністю. У світлий час доби в повітряному просторі України летів російський безпілотник, пофарбований у чорний колір. Завдяки цьому льотчик візуально виявив дрон. Кадри ураження безпілотника з’явилися у соціальній мережі TikTok, повідомляє портал «Мілітарний».

Зазначається, що пілот не став витрачати дорогу зенітну ракету, а відкрив вогонь з «Вулкана». Російський БпЛА був знищений всього однією короткою чергою.

Портал пише, що озброєння Vulcan використовує 20×102 мм снаряди й забезпечує вогонь зі швидкістю до 6 тис. пострілів за хвилину. Наразі це одна з найефективніших систем бою на сучасних винищувачах.

Нагадаємо, у липні розрахунок ПЗРК з переносного зенітно-ракетного комплексу збили російську ракету «Іскандер-К», яка летіла на Київ. Момент збиття ворожої ракети військові оприлюднили в мережі.

Джерело: «Мілітарний»