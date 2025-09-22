Новости
Ракурс
Украинский F-16 сбил «Шахед» с помощью пушки Vulcan. Фото:

Украинский F-16 уничтожил российский «Шахед» с помощью пушки Vulcan (ВИДЕО)

22 сен 2025, 21:31
Винищувачі F-16 продовжують демонструвати свою високу ефективність у боротьбі з російськими дронами.

Ворожий БпЛА типу «Шахед» було збито за допомогою 20-мм шестиствольної гармати Vulcan, яка відома своєю надзвичайною скорострільністю. У світлий час доби в повітряному просторі України летів російський безпілотник, пофарбований у чорний колір. Завдяки цьому льотчик візуально виявив дрон. Кадри ураження безпілотника з’явилися у соціальній мережі TikTok, повідомляє портал «Мілітарний».

Зазначається, що пілот не став витрачати дорогу зенітну ракету, а відкрив вогонь з «Вулкана». Російський БпЛА був знищений всього однією короткою чергою.

Портал пише, що озброєння Vulcan використовує 20×102 мм снаряди й забезпечує вогонь зі швидкістю до 6 тис. пострілів за хвилину. Наразі це одна з найефективніших систем бою на сучасних винищувачах.

Нагадаємо, у липні розрахунок ПЗРК з переносного зенітно-ракетного комплексу збили російську ракету «Іскандер-К», яка летіла на Київ. Момент збиття ворожої ракети військові оприлюднили в мережі.

Джерело: «Мілітарний»

Источник: Ракурс


