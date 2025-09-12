Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення ворожих безпілотників, скріншот відео
Три ворожі «суперками» збили безпілотниками на півночі України (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n209061-try-voroji-superkamy-zbyly-bezpilotnykamy-na-pivnochi-ukrayiny-video.htmlРакурс
На півночі України розрахунок БПЛА комендатури «Шквал» 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з побратимами із Сил оборони України знищив три ворожі дрони Supercam.
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці прикордонного загону.
На відео, знятому камерами українських дронів, показано моменти завдання ударів по «суперкамах».
Supercam — це сімейство російських безпілотників, призначених для розвідки, спостереження та скидання засобів ураження.