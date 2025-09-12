Новини
Ракурс
Знищення ворожих безпілотників, скріншот відео

Три ворожі «суперками» збили безпілотниками на півночі України (ВІДЕО)

12 вер 2025, 14:27
999

На півночі України розрахунок БПЛА комендатури «Шквал» 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з побратимами із Сил оборони України знищив три ворожі дрони Supercam.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці прикордонного загону.

На відео, знятому камерами українських дронів, показано моменти завдання ударів по «суперкамах».

Supercam — це сімейство російських безпілотників, призначених для розвідки, спостереження та скидання засобів ураження.

Джерело: Ракурс


