Уничтожение вражеских беспилотников, скриншот видео

Три вражеских «суперкама» сбили беспилотниками на севере Украины (ВИДЕО)

12 сен 2025, 14:27
На півночі України розрахунок БПЛА комендатури «Шквал» 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з побратимами із Сил оборони України знищив три ворожі дрони Supercam.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці прикордонного загону.

На відео, знятому камерами українських дронів, показано моменти завдання ударів по «суперкамах».

Supercam — це сімейство російських безпілотників, призначених для розвідки, спостереження та скидання засобів ураження.

Источник: Ракурс


