Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение вражеских беспилотников, скриншот видео
Три вражеских «суперкама» сбили беспилотниками на севере Украины (ВИДЕО)https://racurs.ua/n209061-tri-vrajeskih-superkama-sbili-bespilotnikami-na-severe-ukrainy-video.htmlРакурс
На півночі України розрахунок БПЛА комендатури «Шквал» 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з побратимами із Сил оборони України знищив три ворожі дрони Supercam.
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці прикордонного загону.
На відео, знятому камерами українських дронів, показано моменти завдання ударів по «суперкамах».
Supercam — це сімейство російських безпілотників, призначених для розвідки, спостереження та скидання засобів ураження.