Швеция передала Украине 26 современных САУ Archer

Шведский САУ Archer. Фото:

https://racurs.ua/n211363-shveciya-peredala-ukraine-26-sovremennyh-sau-archer.html

Ракурс

Швеція передала ЗСУ 26 сучасних самохідних гаубиць Archer.

Українські військові, зокрема бійці 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України, вже використовують ці САУ для ураження російських позицій. Гаубиця здатна вести вогонь на відстані до 50 км. Посольство Швеції в Україні 9 січня повідомило у Telegram.

Ця система має високу мобільність, бо встановлена на важкому всюдиході, що дозволяє швидко змінювати позиції. Керування вогнем автоматизоване й здійснюється дистанційно з броньованої кабіни.

Archer є точною зброєю — для ведення вогню використовуються передові балістичні розрахунки та можливість використання міжнародних боєприпасів.

Нагадаємо, влітку 2025 року для підтримки боєздатності артилерії ЗСУ Швеція надіслала понад 10 запасних стволів. Заявлялося, що це дозволить українським захисникам продовжувати ефективне нищення окупантів без тривалих пауз на ремонт.