Україна замовила у Rheinmetall 180 тис. снарядів для установок Gepard

Україна замовила у Rheinmetall 180 тис. снарядів для Gepard. Фото:

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Компанія Rheinmetall з Німеччини поставить Україні снаряди для зенітної самохідної установки Gepard.

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Міністерство оборони України замовило у німецького збройового концерну додаткові 180 тис. 35-мм боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard. Вартість замовлення становить двозначну кількість мільйонів євро і фінансується Німеччиною. Нове замовлення на фугасно-запальні снаряди з трасером було отримане в грудні 2024 року. Про це повідомила прес-служба Rheinmetall.

Зазначається, що з лютого 2023 року ця компанія отримала замовлення на постачання 300 тис. снарядів Gepard в Україну. Ці боєприпаси призначені для боротьби з повітряними цілями, зокрема безпілотниками.

Станом на початок 2025 року в арсеналі Сил оборони України перебуває 55 зенітних танків Gepard, які були передані Німеччиною.

Концерн «Райнметал» також постачає Україні різні сучасні системи протиповітряної оборони, як-от Skynex, що використовують програмовані боєприпаси повітряного підриву AHEAD.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав нове замовлення на поставку 20 бойових машин піхоти Marder 1A3 для України. Очікується, що техніку доставлять у першій половині 2025 року.