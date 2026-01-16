Що сталося з «гігаватом Зеленського», розповів Шмигаль

Ініціатива щодо «гігавата Зеленського» з’явилася у 2024 році, зображення: Google Gemini

Денис Шмигаль, віце-прем'єр — міністр енергетики, під час виступу в ході години запитань до уряду у Верховній Раді розповів, як реалізовується оголошена у 2024 році президентом України Володимиром Зеленським ініціатива щодо отримання одного гігавата електроенергії з розподіленої газової генерації.

За словами Шмигаля, у 2024 році було введено 225 мегаватів, минулого року — 760 мегаватів генерації.

Міністр зазначив, що технологічно Україна також має спроможність імпортувати від європейських сусідів чистої електроенергії трошки більше, ніж 2,1 гігавата.

Це доволі велика кількість електроенергії. Сьогодні ми мотивуємо наші підприємства максимально закуповувати ля бізнесу імпортну електроенергію, щоб розподілити внутрішню генерацію між людьми максимально, — наголосив він.

Шмигаль додав, що уряд спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) працює над змінами до так званих прейс-кепів (граничних меж цін на електроенергію в певний період доби), для того, щоб вирівняти добовий прейс-кеп до рівня нічного:

Тому що у нас зараз виходить перекос на нічні години — імпорт закуповується абсолютно в повному об'ємі — «під зав’язку» так би мовити фізичних спроможностей. Вдень, на жаль, сьогодні менше 30% від фізичної спроможності імпортується. Сподіваюся, що в найближчі дні НКРЄКП прийме відповідне рішення, уряд свої рішення прийняв.

За його словами, державні компанії, зокрема «Укрзалізниця», «Нафтогаз» та частина промислового комплексу, будуть закуповувати не менше 50% своїх потреб в електроенергії з імпорту.