Литва посилить ракетами протиповітряну оборону України.

Вільнюс ухвалив рішення про передачу Києву 30 ракет RBS для забезпечення захисту критичної інфраструктури. Для України це зараз критично необхідне озброєння, яке сприятиме зміцненню ППО. Про це заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас під час візиту до української столиці, пише LRT.

З метою забезпечення захисту критичної інфраструктури ми передаємо Україні 30 ракет RBS. Для України це зараз критично необхідне озброєння, яке сприятиме зміцненню протиповітряної оборони, — зазначив він.

В оборонному відомстві також поінформували, що Вільнюс долучиться до ініціативи PURL, у межах якої Київ отримує озброєння американського виробництва для зміцнення протиповітряної оборони.

Як відомо, RBS-70 — це переносний зенітний ракетний комплекс ближнього радіуса дії виробництва шведської компанії Saab Bofors Dynamics. Комплекс здійснює лазерне наведення ракети, яка має стійкість до теплових пасток та засобів РЕБ. Ракета може уражати цілі на відстані до 5−8 км на висоті до 3−5 км. Обслуговує комплекс два бійці.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Велика Британія виділить понад 500 млн фунтів стерлінгів на посилення української ППО. У пакет військової допомоги увійде близько тисячі ракет для систем протиповітряної оборони. Лондон вперше внесе великий транш для закупівлі зброї для Сил оборони України за ініціативою PURL.