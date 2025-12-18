Александр Лукашенко, скриншот видео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський балістичний комплекс «Орешнік» нібито вже перебуває на території країни і заступає на бойове чергування.

«Орешнік» відучора в Білорусі, заступає на бойове чергування, — цитує Лукашенка прес-служба Міноборони Білорусі.

Варто додати, що міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков ще у вересні заявляв, що «Орешнік» розміщено на території країни. А сам Лукашенко 25 вересня заявив, що «Орешнік» «вже в дорозі».