Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Александр Лукашенко, скриншот видео

«Орешник» в Беларуси со «вчерашнего дня» — Лукашенко

18 дек 2025, 18:20
999

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський балістичний комплекс «Орешнік» нібито вже перебуває на території країни і заступає на бойове чергування.

«Орешнік» відучора в Білорусі, заступає на бойове чергування, — цитує Лукашенка прес-служба Міноборони Білорусі.

Варто додати, що міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков ще у вересні заявляв, що «Орешнік» розміщено на території країни. А сам Лукашенко 25 вересня заявив, що «Орешнік» «вже в дорозі».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров