Рашисты используют новую тактику нападения на северные регионы Украины, фото: «Укринформ»

У Білорусі на дахах житлових будинків стоїть обладнання, яке наводить російські безпілотники на об'єкти в Україні.

Про це сьогодні, 26 грудня, повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський за результатами проведеної Ставки.

Фіксуємо, що росіяни намагаються обходити наші захисні позиції перехоплювачів через територію сусідньої Білорусі. Це ризиковано для Білорусі. Ми бачимо кроки з «Орєшніком», тепер — з допомогою «шахедам». Шкода, що Білорусь здає свій суверенітет на користь російських агресивних амбіцій, — зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, дані розвідки свідчать, що обладнання, яке використовується в ударах проти України, у населених пунктах Білорусі поруч із кордоном розташовується, зокрема, на житлових будинках:

Фактично на дахах звичайних 5-поверхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити «шахеди» на обʼєкти в наших західних регіонах. Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали із цим гратися. Поінформуємо партнерів та будемо готувати спільні відповіді.

Нагадаємо, в останні дні російські безпілотники атакують розташовані поблизу Білорусі північні райони України, зокрема Волинську область.