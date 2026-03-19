Российский «крот» был обнаружен в СБС, фото: СБУ

Контррозвідка виявила у Силах безпілотних систем агента, який одночасно працював на ФСБ РФ та розвідку прикордонної служби Білорусі.

Про це сьогодні, 19 березня, повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що:

агент, перебуваючи на посаді оператора БпЛА, «зливав» ворогу дані про напрямки руху, види та кількість дронів Сил оборони, які залучені до боїв у північно-східному прикордонні;

потім він за вказівкою ворожих спецслужбістів перевівся на посаду оператора наземних роботизованих комплексів ЗСУ, які здійснюють евакуацію поранених та доставляють боєприпаси на Ізюмському напрямку. Проте замість виконання службових завдань на передовій, фігурант розпочав збирати дані про дислокацію та плани бойових операцій суміжних підрозділів українських військ;

одночасно він накопичував для ворога відомості про тактико-технічні характеристики та особливості застосування новітніх роботизованих комплексів Сил оборони.

Після виконання агентурних завдань фігурант сподівався втекти до рф через лінію фронту, де його мали зустрічати російські спецслужбісти, — розповіли у СБУ. — Військова контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і задокументувала підривну діяльність агента.

Після проведення заходів з убезпечення локацій українських військових, «крота» затримали за місцем його перебування на Харківщині.

Під час обшуків у нього вилучено два смартфони із доказами його роботи на спецслужби РФ та РБ. Йому повідомили ро підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.