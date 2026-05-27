Російська Федерація може атакувати трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі.

Російські війська можуть використати територію Білорусі для ударів дронами по трасі М-06 Київ-Чоп, яка проходить через західні області України. Ворог може використати заяви Мінська про випадки присутності українських дронів у білоруському повітряному просторі, щоб виправдати прольоти російських БпЛА через Білорусь для здійснення по Україні «ударів у відповідь». Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що РФ через білоруську територію може здійснювати безперервні удари дронами по українських наземних лініях зв’язку на заході та північному заході Україні. Також з Білорусі росіяни можуть запускати по автомагістралі М-06 та залізниці не лише дрони-камікадзе типу «Шахед», але й дешеві ударні БпЛА «Молнія».

Заяви Білорусі та нещодавні попередження України щодо Білорусі свідчать про те, що Росія створює інформаційні умови для подальшого використання Білорусі у власних військових цілях, зокрема для ударів по стратегічно важливих об'єктах глобального нагляду в тилу західної України, — наголосили в інституті.

Нагадаємо, 26 травня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що Україна вже визначила 500 цілей у Білорусі на випадок, якщо білоруський диктатор Олександр Лукашенко вступить у війну.

А раніше на Ставці верховного головнокомандувача було вирішено, що підрозділи Сил оборони України на півночі країни будуть підсилені.