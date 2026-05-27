Армія РФ атаковала сразу три объекта энергетики на Днепропетровщине.

Російська армія знову обстріляла енергообʼєкти ДТЕК.

У вівторок, 26 травня, ворог обстрілами пошкодив одразу три енергетичні обʼєкти компанії на території Дніпропетровської області. Знеструмлені були 63 населені пункти у прифронтових районах Дніпропетровщини. На щастя, працівники не постраждали. Про це група ДТЕК 27 травня повідомила у Facebook.

Зазначається, що енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щойно це дозволила зробити безпекова ситуація.

У ДТЕК додали, що за останні два дні повернули світло для понад 33 тис. родин Дніпропетровщини. Наразі ремонтні бригади працюють, щоб якнайшвидше заживити всі домівки.

Нагадаємо, 7 травня в Дніпропетровській області російський дрон влучив в автомобіль енергетиків ДТЕК, які їхала на відновлювальні роботи у прифронтовому місті. Енергетики встигли швидко залишити автомобіль і не постраждали, але сама автівка зазнала серйозних пошкоджень і більше не може виїжджати на ремонти.