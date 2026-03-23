Россия хочет развернуть на территории Беларуси и ВОТ Украины станции управления БпЛА. Фото:

Країна-агресор РФ хоче розгорнути на території Білорусі та ТОТ України станції управління БпЛА.

Загарбники запланували подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій українській території, так і чотирьох станцій на території Білорусі. Україна реагуватиме відповідно. Про це 23 березня у Telegramповідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.

Керівник воєнної розвідки України доповів, що командування РФ постійно намагається прибільшити досягнення російських військ на передовій в Україні і в подальшому використовувати такі перебільшені дані штабу угруповання російського окупаційного контингенту в переговорному процесі.

Також розвідка отримала дані про те, що РФ продовжує надавати розвідувальну інформацію Ірану. Росіяни для цього використовують власні спроможності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також частину даних по взаємодії від партнерів на Близькому Сході.

Нагадаємо, у лютому міністр оборони України Михайло Федоров заявив про ліквідацію ретрансляторів для російських «Шахедів» на території Білорусі. Тоді Україні вдалося ліквідувати Mesh-мережу, яку використовували російські БпЛА на півночі.