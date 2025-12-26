Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки в Волынской области, фото: ГСЧС Волыни

На Волыни ликвидировали пожар после российской атаки (ФОТО)

26 дек 2025, 17:00
999

У Волинській області ліквідували пожежу, що виникла внаслідок чергової російської атаки.

Про це сьогодні, 26 грудня, повідомила прес-служба ДСНС Волині.

На місці працювали понад 20 вогнеборців та 5 пожежних автоцистерн. На щастя, постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

Наслідки російської атаки у Волинській області, фото: ДСНС Волині

Нагадаємо, вночі рашисти атакували безпілотниками станцію Ковель у Волинської області. Згодом у Волинській ОВА повідомили, що вдень «шахеди» також атакували критичну інфраструктуру області.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров