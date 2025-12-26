Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские захватчики продолжают атаковать критическую инфраструктуру, фото: «Укринформ»

«Шахеды» снова атаковали критическую инфраструктуру Волыни — ОВА

26 дек 2025, 16:03
999

Російські ударні безпілотники сьогодні, 26 грудня вдень знову атакували критичну інфраструктуру Волині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький.

Неспокійним виявився день. Від ранку повітряна тривога оголошувалась двічі у Камені-Каширському і Ковельському районах та один раз — у Луцькому. Зокрема, ворожі шахеди знову атакували критичну інфраструктуру Волині, — розповів він.

Зазначається, що обійшлося без травмованих та загиблих.

Водночас наразі без енергопостачання перебувають близько 8 тис. абонентів, тривають відновлювальні роботи.

Дякуємо силам протиповітряної оборони області за роботу, — додав Рудницький.

Нагадаємо, вночі російські загарбники безпілотниками атакували станцію Ковель у Волинської області — пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибухова хвиля вибила вікна цеху локомотивного депо.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров