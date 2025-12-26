Атаковали морскую и железнодорожную логистику Украины. Фото: Алексей Кулеба

Морська та залізнична логістика України зазнала ударів з боку РФ.

Порти Одеської області вночі 26 грудня були атаковані російськими безпілотниками. Внаслідок влучання пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. На місцях влучань рятувальники ліквідовують пожежі. Про це віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив у Facebook.

У регіоні фіксуються перебої із електропостачанням, але ремонтні бригади працюють над відновленням.

Також дрони окупантів били й по терміналу в Миколаївській області. Там було пошкоджене судно під прапором Ліберії. На щастя, ніхто не постраждав.

Росіяни безпілотниками атакували й Львівську залізницю. На станції Ковель у Волинській області пошкоджено локомотив та вантажний вагон, а вибуховою хвиля вибила вікна цеху локомотивного депо. Працівники «Укрзалізниці» вже ліквідовують наслідки.

Крім того, окупанти атакували енергетичний об'єкт ДТЕК на півдні Одеської області. У компанії зазначили, що пошкодження значні, а для відновлення обладнання потрібен час.

Нагадаємо, ввечері 25 грудня російська армія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури у Волинській області та в Одесі. Загиблих і постраждалих немає. На місці обстрілів працюють всі відповідні служби.