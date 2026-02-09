Рашисты второй раз за несколько дней ударили по подстанции на Волыни — есть обесточивания

Последствия удара по высоковольтной подстанции на Волыни в ночь на 7 февраля, фото: ГСЧС Волыни

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 лютого, знову завдали удару по енергообʼєкту біля Нововолинської громади у Волинській області.

В результаті понад 80 тис. абонентів з громади та прилеглих населених пунктів без світла. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.

Ворог завдав чергового удару по високовольтній підстанції. Є значні пошкодження, підстанція не працює! На місті вибухів працює ДСНС і всі відповідні служби, — зазначив він.

За його словами, критична інфраструктура в місті заживлена від генераторів. Частина навчальних закладів переведена на дистанційну роботу. Решта функціонують у штатному режимі.

Енергетики працюють, щоб відновити подачу електроенергії через інші підстанції.

До цього росіяни вдарили по енергооб'єкту біля Нововолинської громади під час масованої атаки на енергомережу України в ніч на 7 лютого. Через знеструмлення були розгорнуті пункти незламності.