Наслідки російської атаки у Волинській області, фото: ДСНС Волині

Ракурс

У Волинській області ліквідували пожежу, що виникла внаслідок чергової російської атаки.

Про це сьогодні, 26 грудня, повідомила прес-служба ДСНС Волині.

На місці працювали понад 20 вогнеборців та 5 пожежних автоцистерн. На щастя, постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

Нагадаємо, вночі рашисти атакували безпілотниками станцію Ковель у Волинської області. Згодом у Волинській ОВА повідомили, що вдень «шахеди» також атакували критичну інфраструктуру області.