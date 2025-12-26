Новини
Наслідки російської атаки у Волинській області, фото: ДСНС Волині

На Волині ліквідували пожежу після російської атаки (ФОТО)

26 гру 2025, 17:00
У Волинській області ліквідували пожежу, що виникла внаслідок чергової російської атаки.

Про це сьогодні, 26 грудня, повідомила прес-служба ДСНС Волині.

На місці працювали понад 20 вогнеборців та 5 пожежних автоцистерн. На щастя, постраждалих немає, — розповіли у відомстві.

Наслідки російської атаки у Волинській області, фото: ДСНС Волині

Нагадаємо, вночі рашисти атакували безпілотниками станцію Ковель у Волинської області. Згодом у Волинській ОВА повідомили, що вдень «шахеди» також атакували критичну інфраструктуру області.

Джерело: Ракурс


