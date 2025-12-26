Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки у Волинській області, фото: ДСНС Волині
На Волині ліквідували пожежу після російської атаки (ФОТО)
У Волинській області ліквідували пожежу, що виникла внаслідок чергової російської атаки.
Про це сьогодні, 26 грудня, повідомила прес-служба ДСНС Волині.
На місці працювали понад 20 вогнеборців та 5 пожежних автоцистерн. На щастя, постраждалих немає, — розповіли у відомстві.
Нагадаємо, вночі рашисти атакували безпілотниками станцію Ковель у Волинської області. Згодом у Волинській ОВА повідомили, що вдень «шахеди» також атакували критичну інфраструктуру області.