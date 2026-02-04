Новости
Ракурс

Дроны сожгли два вражеских наземных роботизированных комплекса на Юге (ВИДЕО)

4 фев 2026, 19:14
На Півдні пілоти дронів Державної прикордонної служби вразили ворожі роботизовані комплекси.

Відповідне відео сьогодні, 4 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу прикордонники уразили дві одиниці наземних роботизованих комплексів разом з боєкомплектом, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів по ворожій техніці, зняті камерами дронів.

Источник: Ракурс


