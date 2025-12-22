Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Атака русской кавалерии, скриншот видео

Бесславные «буденовцы» — росармия начала применять кавалерию (ВИДЕО)

22 дек 2025, 18:16
999

Російське командування через великі втрати техніки при штурмах українських позицій, схоже, вирішило звернутися до призабутих ідей міжвоєнного радянського маршала Семена Будьоного щодо використання кавалерії у майбутніх війнах, й посадило своїх солдатів на коней.

Маршал Будьонний з сином Сергієм

Про це свідчить відео, опубліковане сьогодні, 22 грудня, опублікувала прес-служба 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка.

Російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх «мʼясних штурмів», що змушені пересуватися на конях. Але навіть це їм не допомагає - оператори дронів 5-го штурмового батальйону 92 ОШБр «мінусують» ворога, щойно бачать ціль, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров