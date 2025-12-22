Атака русской кавалерии, скриншот видео

Російське командування через великі втрати техніки при штурмах українських позицій, схоже, вирішило звернутися до призабутих ідей міжвоєнного радянського маршала Семена Будьоного щодо використання кавалерії у майбутніх війнах, й посадило своїх солдатів на коней.

Про це свідчить відео, опубліковане сьогодні, 22 грудня, опублікувала прес-служба 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка.