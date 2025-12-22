Ракурсhttps://racurs.ua/
Атака російської кавалерії, скріншот відео
Безславні «будьонівці» — росармія почала застосовувати кавалерію (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211022-bezslavni-budonivci-rosarmiya-pochala-zastosovuvaty-kavaleriu-video.htmlРакурс
Російське командування через великі втрати техніки при штурмах українських позицій, схоже, вирішило звернутися до призабутих ідей міжвоєнного радянського маршала Семена Будьоного щодо використання кавалерії у майбутніх війнах, й посадило своїх солдатів на коней.
Про це свідчить відео, опубліковане сьогодні, 22 грудня, опублікувала прес-служба 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка.
Російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх «мʼясних штурмів», що змушені пересуватися на конях. Але навіть це їм не допомагає - оператори дронів 5-го штурмового батальйону 92 ОШБр «мінусують» ворога, щойно бачать ціль, — вказано в повідомленні.