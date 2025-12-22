Новини
Атака російської кавалерії, скріншот відео

Безславні «будьонівці» — росармія почала застосовувати кавалерію (ВІДЕО)

22 гру 2025, 18:16
Російське командування через великі втрати техніки при штурмах українських позицій, схоже, вирішило звернутися до призабутих ідей міжвоєнного радянського маршала Семена Будьоного щодо використання кавалерії у майбутніх війнах, й посадило своїх солдатів на коней.

Маршал Будьонний з сином Сергієм

Про це свідчить відео, опубліковане сьогодні, 22 грудня, опублікувала прес-служба 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка.

Російські окупанти так швидко втрачають техніку під час своїх «мʼясних штурмів», що змушені пересуватися на конях. Але навіть це їм не допомагає - оператори дронів 5-го штурмового батальйону 92 ОШБр «мінусують» ворога, щойно бачать ціль, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


