На Півдні пілоти дронів Державної прикордонної служби вразили ворожі роботизовані комплекси.

Відповідне відео сьогодні, 4 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу прикордонники уразили дві одиниці наземних роботизованих комплексів разом з боєкомплектом, — вказано в описі відео.