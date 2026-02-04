Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Дрони спалили два ворожі наземні роботизовані комплекси на Півдні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n211870-drony-spalyly-dva-voroji-nazemni-robotyzovani-kompleksy-na-pivdni-video.htmlРакурс
На Півдні пілоти дронів Державної прикордонної служби вразили ворожі роботизовані комплекси.
Відповідне відео сьогодні, 4 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу прикордонники уразили дві одиниці наземних роботизованих комплексів разом з боєкомплектом, — вказано в описі відео.
На відео показані моменти завдання ударів по ворожій техніці, зняті камерами дронів.