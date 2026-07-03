Механизм возвращения украинских мужчин мобилизационного возраста обсуждают Украина и Германия. Фото:

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Механізм повернення українських чоловіків мобілізаційного віку обговорюють Україна та Німеччина.

Одним із ключових інструментів взаємодії з українською спільнотою є центри Unity Hub, які дозволяють українській державі бути ближчою до громадян за кордоном і розширювати спектр послуг, а також створюють можливості для спілкування та роботи українських організацій у Німеччині. Про це посол України в Німеччині Олексій Макеєв розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

Ми вдячні німецькій стороні за підтримку ідеї створення таких центрів для українців. Перший Unity Hub уже запрацював у центрі Берліна і поступово розширює свою діяльність. Я особисто відвідав його на старті роботи, — зазначив він.

Макеєв пояснив, що координація процесу повернення громадян має два напрями: роботу через Unity Hub та взаємодію з німецькою стороною в межах спеціальної робочої групи, де відбувається обмін інформацією щодо можливих механізмів.

Дипломат також поінформував, що наразі опрацьовуються і питання повернення чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно залишили Україну.

Станом на 30 травня в Німеччині перебували близько 1,348 млн українських біженців, серед них — 356 тис. чоловіків віком 18−63 років.

Нагадаємо, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надіслала лідерам країн Європейського Союзу лист, у якому закликала їх ухвалити обмеження на приймання біженців з України. ЗМІ вважають, що це може бути натяком на те, щоб ускладнити приймання з України чоловіків призовного віку.

Джерело: «Укрінформу»