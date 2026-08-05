Дрон со взрывчаткой обнаружили рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 в Германии. Фото:

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Ракурс

Дрон з вибухівкою виявили поруч з українським вантажним літаком Ан-124 «Руслан».

Інцидент трапився в аеропорту Лейпцига у ніч на 5 серпня. Німецька федеральна служба направила саперів і планувала підірвати вибухівку. Специ мали задіяти для робота. Наразі невідомо, чи був проведений підрив. Про це повідомило видання Bild.

Летовище тимчасово припиняло роботу, а південна злітна смуга аеропорту й досі залишається закритою. Цей аеропорт є важливим логістичним вузлом і задіяний для переправлення допомоги від західних партнерів до України.

Вночі кілька літаків, зокрема пасажирський, перенаправили, але вранці польоти повернули до нормального режиму. Однак один із вантажних літаків, який не зміг здійснити посадку в Лейпцигу вночі, зіткнувся з іншим обʼєктом поблизу аеропорту на висоті в кілька сотень метрів. Він отримав незначні пошкодження.

Поліція Нижньої Саксонії розглядає цей випадок як можливий злочин щодо державної безпеки. Не виключається й можлива диверсія.

Нагадаємо, Нагадаємо, 25 вересня невідомі безпілотники з’явилися в небі над аеропортом «Ольборг» в Данії. Також невпізнані БпЛА тієї ночі виявили біля аеропортів в Есб'єрзі — дрони стежили за авіабазою «Скрідструп», де базуються данські винищувачі F-16 та F-35.

Джерело: Bild