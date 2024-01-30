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Во Львовской области завершили декоммунизацию, фото: Львовская ОВА
Львовщина первой в Украине завершила декоммунизацию (ФОТО)https://racurs.ua/n191884-lvovschina-pervoy-v-ukraine-zavershila-dekommunizaciu-foto.htmlРакурс
На Львівщині демонтували останній радянський пам’ятник.
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Про це сьогодні, 30 січня, повідомляє прес-служба Львівської ОВА.
Після активної роботи обласної робочої групи у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник, — вказано в повідомленні.
Впродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 радянських пам’ятників.
Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації, — наголошують в ОВА.
Зазначається, що на повалення радянський «бовванів» жодної копійки з обласного бюджету не витратили — прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі.
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