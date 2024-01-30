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Во Львовской области завершили декоммунизацию, фото: Львовская ОВА

Львовщина первой в Украине завершила декоммунизацию (ФОТО)

30 янв 2024, 18:35
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На Львівщині демонтували останній радянський пам’ятник.


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Про це сьогодні, 30 січня, повідомляє прес-служба Львівської ОВА.

Після активної роботи обласної робочої групи у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник, — вказано в повідомленні.

Впродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 радянських пам’ятників.

Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що на повалення радянський «бовванів» жодної копійки з обласного бюджету не витратили — прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі.

На Львівщині завершили декомунізацію, фото: Львівська ОВА

Источник: Ракурс


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