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Ракурс
Украинские военные продвинулись в сторону Горловки, инфографика: «Милитарный»

ВСУ заняли позиции возле Горловки, которые рашисты контролировали многие годы (ВИДЕО)

30 янв 2024, 17:58
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Захисники України зайняли російські позиції біля Горлівки Донецької області, які окупанти контролювали багато років.


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Кадри зі штурмом цих позицій у своєму Telegram-каналі нещодавно опублікував Командувач українських Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє видання «Мілітарний».

Зазначається, що:

  • штурм провели бійці 225-го окремого штурмового батальйону;
  • для підтримки штурму була залучена західна 155-мм артилерія, яка застосовувала касетні боєприпаси по російській піхоті;
  • також працювали ударні безпілотники, які корегували вогонь артилерії, робили скиди вибухівки на противника та контролювали хід операції№
  • штурмову операцію українське командування проводило у темний час доби. Завдяки тепловізорам на безпілотниках, командуванню було зручніше керувати ходом бойової операції.

Ця позиція окупантів розташовувалася західніше Горлівки. Російські окупанти контролювали цю ділянку ще до повномасштабного вторгнення.

Російська позиція біля Горлівки, яку атакували українські військові, фото: «Мілітарний»

У грудні минулого року ЗСУ зайняли один із териконів у районі Горлівки, проте згодом залишили його.

Источник: Ракурс


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