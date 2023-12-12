Штурмовая бригада 24-й ОМБР отбила один из терриконов в пределах Горловки. Фото:

https://racurs.ua/n190265-shturmoviki-vsu-otbili-odin-iz-terrikonov-v-predelah-gorlovki-video.html

Ракурс

Українські військовослужбовці просунулися вперед у Донецькій області.

.

Зокрема, штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила відбила один з териконів в межах населеного пункту Горлівка на Донеччині. Там встановили український прапор. Про це 12 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

За словами глави держави, частину української землі вдалося відбити попри складні погодні умови.

Наші герої — штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Сухопутних військах ЗСУ заявляли, що росіяни продовжують наступальні дії на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Через значні втрати окупанти почали перекидати в район Синьківки штурмові підрозділи, які перебували в резерві.