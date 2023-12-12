Vodafone и Lifecell заявили о технических проблемах. Фото:

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Ракурс

Мобільні оператори Vodafone та Lifecell мають технічні проблеми в роботі застосунків.

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У компанії Vodafone заявили, що зараз мають велику кількість звернень від абонентів «Київстару» щодо послуги національного роумінгу. Водночас, зараз застосунок My Vodafone не працює. Про це Vodafone Ukraine повідомила у Facebook.

А в Lifecell зазначили, що зараз є технічні складнощі у роботі додатку «Мій Lifecell» та особистому кабінеті. Цю проблему вже досліджують. Терміни вирішення питання будуть відомі після встановлення причин виникнення складності. Тим часом національний роумінг з боку оператора Lifecell працює.

Нагадаємо, 12 грудня потужна хакерська атака спричинила масштабний технічний збій у роботі мобільного оператора «Київстар». Тимчасово недоступні послуги мобільного зв’язку та доступу до інтернету. У компанії запевняють, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.

Згодом у Монобанк заявили про масовану DDoS-атаку на банки та сайт. Банкіри запевнили, що тримають ситуацію під контролем.