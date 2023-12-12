Причини збою в роботі «Київстару» назвали в компанії. Фото:

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Ракурс

Технічний збій у роботі «Київстару» стався через потужну хакерську атаку.

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Через це тимчасово недоступні послуги мобільного зв’язку та доступу в інтернет. Оператор залучив правоохоронців та спеціальні держслужби для фіксації обставин і наслідків втручання в роботу. Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. Фахівці працюють над усуненням проблем. Про це прес-служба «Київстару» повідомила у Facebook.

Ми щиро перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння. Наша команда обов’язково надасть компенсацію тим абонентам, які не мали зв’язку або не могли скористатися нашими сервісами, — зазначив оператор.

Збій у «Київстарі» також означає, що не працюють і номери держустанов на номерах «Київстару». Основною альтернативою мобільному зв’язку є стаціонарні телефони. Або — месенджери, якщо є підключення до Wi-Fi.

Нагадаємо, вранці 12 грудня абоненти «Київстару» заявили про проблеми зі зв’язком та доступом до мережі інтернет. Виявилося, що проблеми виникли через технічний збій. У Міністерстві інфраструктури заявили, що оператор відновить роботу за чотири-п'ять годин.