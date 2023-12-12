Коли «Київстар» відновить роботу, повідомили в Мінінфраструктури. Фото:

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Мобільний оператор «Київстар» відновить роботу за кілька годин.

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У вівторок, 12 грудня, у Міністерстві інфраструктури провели нараду з приводу збою в «Київстар». Оператор відновить роботу за чотири-п'ять годин. Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив журналістам у Києві, повідомило «Суспільне».

Щойно згадали про «Київстар». Якраз завершилася нарада з цього приводу. Сподіваюся за кілька годин відновиться. Бажаємо колегам успіху, бо всі від них залежимо, — заявив він.

Крім того, збій впливає на роботу деяких терміналів та банкоматів «ПриватБанку». Речник банку повідомив, що постраждала не вся мережа.

У МВС теж відреагували на збій у роботі «Київстару». Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram порадив, що при необхідності можна попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. А в пунктах Незламності, які розгорнуті на базі силових підрозділів, є можливість скористатися Wi-Fi.

Прес-служба Кіберполіції у коментарі «Суспільному» заявила, що звернень від оператора про нібито хакерську атаку не надходило. Раніше про це повідомили деякі медіа.

Нагадаємо, в Мінцифри повідомляли, що абоненти компанії «Київстар» не можуть перейти на інших операторів, бо національний роумінг не працює через збій у роботі оператора. Це тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії.

Джерело: «Суспільне»