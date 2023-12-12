Користувачі «Київстару» не можуть перейти на іншого оператора через внутрішній роумінг внаслідок збою. Фото:

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Абоненти компанії «Київстар» не можуть перейти на інших операторів.

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Причина в тому, що національний роумінг не працює через те, що мережа «Київстару» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою. Це тимчасова проблема, над якою активно працюють всі спеціалісти компанії. Незабаром надання послуг буде відновлено. Про це прес-служба Мінцифри 12 грудня повідомила в коментарі «Громадському».

У відомстві зазначили, що після розв’язання поточної проблеми урядовці обговорять з усіма мобільними операторами, як надалі можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі звʼязком.

Тим часом видання dev.ua з посиланням на джерела в компанії повідомило, що збій у «Київстарі» стався через хакерську атаку на ядро мережі.

Нагадаємо, вранці 12 грудня абоненти «Київстару» почали заявляти про проблеми зі зв’язком. У компанії згодом підтвердили технічний збій й заявили, що внаслідок аварії можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази.

Джерело: «Громадське»