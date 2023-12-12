Monobank зазнає масованої DDoS-атаки. Фото:

https://racurs.ua/ua/n190263-monobank-zayavyv-pro-masovanu-ddos-ataku.html

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Monobank зазнає масованої DDoS-атаки, яка відбувається у вівторок, 12 грудня.

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Об'єкт атаки — точки входу на Amazon (банки та сайт). Однак банкіри тримають ситуацію під контролем. Про це співзасновник «Монобанку» Олег Гороховский повідомив у Telegram.

Згодом Гороховський заявив, що кібератаку на «Монобанк» відбили.

Тим часом «Громадське» повідомило, що речник «ПриватБанку» Олег Серга, повідомив, що з цією установою нині «все ок». Однак через перебої в роботі мобільного оператора «Київстар», деякі pos-термінали, банкомати та термінали самообслуговування «ПриватБанку» можуть працювати нестабільно або не мати зв’язку.

Нагадаємо, 12 грудня у роботі мобільного оператора «Київстар» стався потужний технічний збій через потужну хакерську атаку. Тимчасово недоступні послуги мобільного зв’язку та доступу до інтернету. Персональні дані абонентів не скомпрометовані.

Правоохоронці та спеціальні держслужби фіксують обставини і наслідків втручання в роботу. Фахівці «Київстару» вже працюють над усуненням проблем, зв’язок запрацює через кілька годин.

Джерело: «Громадське»