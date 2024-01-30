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Українські військові просунулися у бік Горлівки, інфографіка: «Мілітарний»
ЗСУ зайняли позиції біля Горлівки, які рашисти контролювали багато років (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n191883-zsu-zaynyaly-pozyciyi-bilya-gorlivky-yaki-rashysty-kontroluvaly-bagato-rokiv-video.htmlРакурс
Захисники України зайняли російські позиції біля Горлівки Донецької області, які окупанти контролювали багато років.
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Кадри зі штурмом цих позицій у своєму Telegram-каналі нещодавно опублікував Командувач українських Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє видання «Мілітарний».
Зазначається, що:
- штурм провели бійці 225-го окремого штурмового батальйону;
- для підтримки штурму була залучена західна 155-мм артилерія, яка застосовувала касетні боєприпаси по російській піхоті;
- також працювали ударні безпілотники, які корегували вогонь артилерії, робили скиди вибухівки на противника та контролювали хід операції№
- штурмову операцію українське командування проводило у темний час доби. Завдяки тепловізорам на безпілотниках, командуванню було зручніше керувати ходом бойової операції.
Ця позиція окупантів розташовувалася західніше Горлівки. Російські окупанти контролювали цю ділянку ще до повномасштабного вторгнення.
У грудні минулого року ЗСУ зайняли один із териконів у районі Горлівки, проте згодом залишили його.
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