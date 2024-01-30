Українські військові просунулися у бік Горлівки, інфографіка: «Мілітарний»

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Захисники України зайняли російські позиції біля Горлівки Донецької області, які окупанти контролювали багато років.

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Кадри зі штурмом цих позицій у своєму Telegram-каналі нещодавно опублікував Командувач українських Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє видання «Мілітарний».

Зазначається, що:

штурм провели бійці 225-го окремого штурмового батальйону;

для підтримки штурму була залучена західна 155-мм артилерія, яка застосовувала касетні боєприпаси по російській піхоті;

також працювали ударні безпілотники, які корегували вогонь артилерії, робили скиди вибухівки на противника та контролювали хід операції№

штурмову операцію українське командування проводило у темний час доби. Завдяки тепловізорам на безпілотниках, командуванню було зручніше керувати ходом бойової операції.

Ця позиція окупантів розташовувалася західніше Горлівки. Російські окупанти контролювали цю ділянку ще до повномасштабного вторгнення.

У грудні минулого року ЗСУ зайняли один із териконів у районі Горлівки, проте згодом залишили його.