На ТОТ Донеччини рашисти глушать мобільний зв’язок, фото: John Flinchbaugh

https://racurs.ua/ua/n191882-rashysty-glushat-mobilnyy-zv-yazok-na-donechchyni-cns.html

Ракурс

Російські загарбники глушать мобільний зв’язок на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

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Причиною таких дій є недовіра окупантів до місцевих жителів. Про це сьогодні, 30 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог глушить мобільний зв’язок під час переміщення техніки рф, аби ті не повідомляли Силам Оборони інформацію в реальному часі. Це показово свідчить про рівень реальної підтримки окупації з боку місцевих на ТОТ, — наголошують у ЦНС.

Водночас у ЦНС наголошують, що, попри всі дії ворога, українці продовжують передавати інформацію, щоб прискорити звільнення окупованих територій.