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Ракурс
На ТОТ Донеччини рашисти глушать мобільний зв’язок, фото: John Flinchbaugh

Рашисти глушать мобільний зв’язок на Донеччині — ЦНС

30 січ 2024, 17:38
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Російські загарбники глушать мобільний зв’язок на тимчасово окупованих територіях Донеччини.


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Причиною таких дій є недовіра окупантів до місцевих жителів. Про це сьогодні, 30 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Ворог глушить мобільний зв’язок під час переміщення техніки рф, аби ті не повідомляли Силам Оборони інформацію в реальному часі. Це показово свідчить про рівень реальної підтримки окупації з боку місцевих на ТОТ, — наголошують у ЦНС.

Водночас у ЦНС наголошують, що, попри всі дії ворога, українці продовжують передавати інформацію, щоб прискорити звільнення окупованих територій.

Передати інформацію про бази та склади ворога можна за посиланням. Анонімність звернень гарантована, — додають у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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