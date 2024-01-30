Ракурсhttps://racurs.ua/
На ТОТ Донеччини рашисти глушать мобільний зв’язок, фото: John Flinchbaugh
Рашисти глушать мобільний зв’язок на Донеччині — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n191882-rashysty-glushat-mobilnyy-zv-yazok-na-donechchyni-cns.htmlРакурс
Російські загарбники глушать мобільний зв’язок на тимчасово окупованих територіях Донеччини.
.
Причиною таких дій є недовіра окупантів до місцевих жителів. Про це сьогодні, 30 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Ворог глушить мобільний зв’язок під час переміщення техніки рф, аби ті не повідомляли Силам Оборони інформацію в реальному часі. Це показово свідчить про рівень реальної підтримки окупації з боку місцевих на ТОТ, — наголошують у ЦНС.
Водночас у ЦНС наголошують, що, попри всі дії ворога, українці продовжують передавати інформацію, щоб прискорити звільнення окупованих територій.
Передати інформацію про бази та склади ворога можна за посиланням. Анонімність звернень гарантована, — додають у ЦНС.
Читайте також
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...