Окупанти заборонили використовувати соцмережі лікарям ТОТ Запоріжжя

Лікарям ТОТ Запоріжжя заборонили використовувати соцмережі, фото: EUvsDisinfo

https://racurs.ua/ua/n191879-okupanty-zaboronyly-vykorystovuvaty-socmereji-likaryam-tot-zaporijjya.html

Ракурс

На Мелітопольському напрямку рашисти зазнають значних втрат, намагаючись наступати поблизу Роботиного Запорізької області.

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У зв’язку з цим цивільні лікарні на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя переповнені російськими військовими. Про це сьогодні, 30 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У цій ситуації російські спецслужби побоюються витоку інформації про актуальний стан справ, тож вводять низку нових обмежень. Зокрема, цього тижня цивільному персоналу лікарень було під підпис доведено розпорядження про заборону використання таких інтернет-сервісів:

YouTube;

Facebook;

Instagram;

VPN (технологія, яка часто використовується для доступу до заблокованих на певній території інтернет-ресурсів).

За порушення таких обмежень погрожують звільненням та притягненням до відповідальності безпосереднього керівника, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що така заборона має ще одну причину — окупанти намагаються максимально виокремити персонал з незалежного від них інформаційного простору.