Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Редактировать
Россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами, фото: «Патриот Донбасса»

Россияне ударили КАБами по Харькову — трое погибших

5 окт 2026, 16:14
999

Російські загарбники щонайменше трьома керованими авіабомбами атакували Харків, влучання зафіксовані у Слобідському районі. Також ворог ударив бойовим дроном по АЗС у Київському районі.

Наразі відомо про трьох загиблих. Про це сьогодні, 5 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Ще 29 людей поранено. серед них троє дітей. Один з постраждалих — двірник.

Внаслідок удару горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Триває пошуково-рятувальна операція.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров