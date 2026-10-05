Росіяни вдарили КАБами по Харкову — троє загиблих

Російські загарбники щонайменше трьома керованими авіабомбами атакували Харків, влучання зафіксовані у Слобідському районі. Також ворог ударив бойовим дроном по АЗС у Київському районі.

Наразі відомо про трьох загиблих. Про це сьогодні, 5 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Ще 29 людей поранено. серед них троє дітей. Один з постраждалих — двірник.

Внаслідок удару горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Триває пошуково-рятувальна операція.