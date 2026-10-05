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Ракурс
Росіяни атакували Харків керованими авіабомбами, фото: «Патріот Донбасу»

Росіяни вдарили КАБами по Харкову — троє загиблих

5 жов 2026, 16:14
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Російські загарбники щонайменше трьома керованими авіабомбами атакували Харків, влучання зафіксовані у Слобідському районі. Також ворог ударив бойовим дроном по АЗС у Київському районі.

Наразі відомо про трьох загиблих. Про це сьогодні, 5 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Ще 29 людей поранено. серед них троє дітей. Один з постраждалих — двірник.

Внаслідок удару горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Триває пошуково-рятувальна операція.

Джерело: Ракурс


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