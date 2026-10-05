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Вилучення нездетонованої частини безпілотника, фото: ДСНС
Шість нездетонованих бойових частин російських БпЛА вилучили на Харківщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216622-shist-nezdetonovanyh-boyovyh-chastyn-rosiyskyh-bpla-vyluchyly-na-harkivschyni-foto.htmlРакурс
На Харківщині сапери вилучили шість нездетонованих бойових частин від російських БпЛА типу «Герань».
Небезпечну знахідку виявили фермери під час збирання соняшника на території Богодухівської міської територіальної громади. Про це сьогодні, 5 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Залишки БпЛА та їхні бойові частини фахівці вилучили та знешкодили з дотриманням необхідних заходів безпеки.
Нагадуємо: якщо ви помітили підозрілі предмети — не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101 або 112. Пам’ятайте: навіть зовні пошкоджені залишки дрона можуть становити смертельну небезпеку! — наголошують у ДСНС.