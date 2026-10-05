Вилучення нездетонованої частини безпілотника, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n216622-shist-nezdetonovanyh-boyovyh-chastyn-rosiyskyh-bpla-vyluchyly-na-harkivschyni-foto.html

Ракурс

На Харківщині сапери вилучили шість нездетонованих бойових частин від російських БпЛА типу «Герань».

Небезпечну знахідку виявили фермери під час збирання соняшника на території Богодухівської міської територіальної громади. Про це сьогодні, 5 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Залишки БпЛА та їхні бойові частини фахівці вилучили та знешкодили з дотриманням необхідних заходів безпеки.