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Ракурс
Последствия российской атаки на Киев 6 октября, фото: ГСЧС

В Киеве из-за падения обломков загорелась крыша учебного заведения (ФОТО)

6 окт 2026, 09:37
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В Оболонському районі Києва в ніч на сьогодні, 6 жовтня, падіння уламків спричинило займання на даху навчального закладу.

Про це повідомляють прес-служби КМВА та ДСНС.

Пожежу ліквідовано. На щастя, без постраждалих, — зазначили у ДСНС.

Наслідки російської атаки на Київ 6 жовтня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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