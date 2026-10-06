Последствия российской атаки на Киев 6 октября, фото: ГСЧС

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В Оболонському районі Києва в ніч на сьогодні, 6 жовтня, падіння уламків спричинило займання на даху навчального закладу.

Про це повідомляють прес-служби КМВА та ДСНС.