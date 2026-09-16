Российские захватчики снова атаковали поезд «Укрзализныци», фото: «Укрзализныця»

https://racurs.ua/n216255-rossiyane-udarili-po-poezdu-kiev-nikolaev-ukrzaliznycya.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують полювати на пасажирські поїзди.

Сьогодні, 16 вересня, вранці окупанти завдали удару по пасажирському поїзду № 122 «Київ — Миколаїв». Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані, — розповіли у компанії. — Усі цілі — це найголовніше.

Зазначається, що для пасажирів разом із Миколаївською ОВА організовують автобусні трансфери.

У соцмережах з’явилися повідомлення, що внаслідок російського удару спалахнула сильна пожежа.