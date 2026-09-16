Последствия российского удара по Киеву 16 сентября, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n216265-rossiyskiy-bespilotnik-atakoval-sklad-v-kieve-voznik-pojar-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 16 вересня, вранці атакували безпілотником складське приміщення у Святошинському районі Києва, виникла пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок влучання ворожого БпЛА горіло складське приміщення. Вогонь розповсюдився на поруч розташовані будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.

Також про постраждалого внаслідок російської атаки у Святошинському районі повідомив сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.