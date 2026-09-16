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Ракурс
Последствия российского удара по Киеву 16 сентября, фото: ГСЧС

Российский беспилотник атаковал склад в Киеве — возник пожар (ФОТО, ВИДЕО)

16 сен 2026, 14:35
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Російські загарбники сьогодні, 16 вересня, вранці атакували безпілотником складське приміщення у Святошинському районі Києва, виникла пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок влучання ворожого БпЛА горіло складське приміщення. Вогонь розповсюдився на поруч розташовані будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.

Також про постраждалого внаслідок російської атаки у Святошинському районі повідомив сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

Одна людина постраждала внаслідок падіння уламків БпЛА на складські приміщення рано вранці в Святошинському районі. Пораненого медики госпіталізували, — зазначив він.

Наслідки російського удару по Києву 16 вересня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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