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Последствия российского удара по Киеву 16 сентября, фото: ГСЧС
Российский беспилотник атаковал склад в Киеве — возник пожар (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n216265-rossiyskiy-bespilotnik-atakoval-sklad-v-kieve-voznik-pojar-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 16 вересня, вранці атакували безпілотником складське приміщення у Святошинському районі Києва, виникла пожежа.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок влучання ворожого БпЛА горіло складське приміщення. Вогонь розповсюдився на поруч розташовані будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві.
Також про постраждалого внаслідок російської атаки у Святошинському районі повідомив сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.
Одна людина постраждала внаслідок падіння уламків БпЛА на складські приміщення рано вранці в Святошинському районі. Пораненого медики госпіталізували, — зазначив він.
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