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Ракурс
Последствия российского удара по Киевщине, фото: ГСЧС

В Киевской области продолжается ликвидация пожара после российского удара (ФОТО, ВИДЕО)

18 авг 2026, 20:54
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На Київщині триває ліквідація пожежі у складській будівлі в Броварському районі, котра виникла сьогодні, 18 серпня, вдень внаслідок удару БпЛА рашистів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Через загрозу повторних атак рятувальникам доводиться відходити на безпечну відстань, однак щойно це стає можливим, вони повертаються до роботи, — розповіли у ДПСУ.

Крім того, надзвичайники працюють на місцях загорянь трав’яного настилу у Броварському та Вишгородському районах, що виникли внаслідок падіння уламків БпЛА.

Наслідки російського удару по Київщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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