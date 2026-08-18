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Последствия российского удара по Киевщине, фото: ГСЧС
В Киевской области продолжается ликвидация пожара после российского удара (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215688-v-kievskoy-oblasti-prodoljaetsya-likvidaciya-pojara-posle-rossiyskogo-udara-foto-video.htmlРакурс
На Київщині триває ліквідація пожежі у складській будівлі в Броварському районі, котра виникла сьогодні, 18 серпня, вдень внаслідок удару БпЛА рашистів.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Через загрозу повторних атак рятувальникам доводиться відходити на безпечну відстань, однак щойно це стає можливим, вони повертаються до роботи, — розповіли у ДПСУ.
Крім того, надзвичайники працюють на місцях загорянь трав’яного настилу у Броварському та Вишгородському районах, що виникли внаслідок падіння уламків БпЛА.