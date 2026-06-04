Рашисти за добу втратили 1 тис. 300 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 369 тис. 340 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 300 осіб. Про це сьогодні, 4 череня, повідомляє пре-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 978 танків;

24 тис. 676 бойових броньованих машин;

43 тис. 247 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 830 одиниць РСЗВ;

1 тис. 403 одиниці засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 562 наземні робототехнічні комплекси;

327 тис. 726 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 733 крилаті ракети;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

102 тис. 971 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 248 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень.

Ворог завдав трьох ракетних ударів (випустивши три ракети) та 74 авіаударів, зокрема скинувши 232 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 тис. 221 дрон-камікадзе та здійснили 3 тис. 435 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, із яких 57 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Линове, Бачівськ та Слобода Сумської області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила чотири пункти управління, вісім районів зосередження особового складу противника, артилерійську систему, пункт управління безпілотними літальними апаратами та один інший важливий ворожий об'єкт.