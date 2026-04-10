Ракурс
Последствия российской атаки на Одесщину 10 января, фото: ГСЧС

Рашисты массированно атаковали Одесщину беспилотниками — вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры (ФОТО, ВИДЕО)

10 апр 2026, 10:45
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 квітня, здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по енергетичній та портовій інфраструктурі Одещини.

Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.

Внаслідок атаки:

  • зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту;
  • на обʼєкті критичної інфраструктури виникла масштабна пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати;
  • пошкодження призвели до порушень в електропостачанні.

Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Наслідки російської атаки на Одещину 10 січня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


