Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российской атаки на Одесщину 10 января, фото: ГСЧС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 квітня, здійснили чергову масовану атаку безпілотниками по енергетичній та портовій інфраструктурі Одещини.
Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.
Внаслідок атаки:
- зазнали пошкоджень порожні резервуари та обладнання порту;
- на обʼєкті критичної інфраструктури виникла масштабна пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати;
- пошкодження призвели до порушень в електропостачанні.
Обійшлося без загиблих і постраждалих.